2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’nın oynayacağı özel maçların yayın bilgileri netleşti. Ay-yıldızlı ekibin Kuzey Makedonya ve Venezuela karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hazırlanan A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde iki hazırlık maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı mücadelelerin canlı yayınlanacağı kanal da belli oldu.

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇLARI YAYINCI KURULUŞU BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının yayıncı kuruluşu ATV oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre milliler, 1 Haziran’da Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran’da ise Venezuela ile karşı karşıya gelecek. İki mücadele de ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekibin Kuzey Makedonya ile oynayacağı ilk hazırlık karşılaşması Türkiye’de, Venezuela karşılaşması ise ABD'nin Fort Lauderdale kentinde oynanacak. A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 14 Haziran’da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ 2026

14 Haziran 2026

07.00 Avustralya - Türkiye

20 Haziran 2026

06.00 Türkiye - Paraguay

26 Haziran 2026

05.00 Türkiye - ABD

