Hatay'da 87 gün önce kayıplara karışan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. JASAT ve AFAD ekiplerinin de yer aldığı çalışmalarda dağlık ve ormanlık alanlar dron ve iz takip köpekleriyle taranıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat'tan bu yana kayıp olan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı. Serinyol Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Çalışkan'a 87 gündür ulaşılamıyor.

73 PERSONEL KATILIYOR

Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen yeni arama faaliyetlerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), AFAD ekipleri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplam 73 personel katılıyor. Ekipler, Çalışkan’ın yaşadığı bölge çevresindeki dağlık ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarını genişletti.

Dron destekli yürütülen operasyonlarda iz takip köpekleri de kullanılırken, şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ TALİMAT VERDİ

Ailenin sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrılarının ardından sürece dahil olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla çalışmaların yeniden hız kazandığı ifade edildi. Bakan Çiftçi’nin, sürecin yakından takip edildiğini belirterek gerekli tüm birimlerin görevlendirildiğini aktardığı öğrenildi.

Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Tarık Çalışkan'ın yardım istediği videoya sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabb'im sağ salim kavuşmanızı nasip etsin."

Bölgede arama çalışmalarının kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

