Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 'Türkiye’nin En İyi İçecekleri' listesini açıkladı. Çay veya Türk kahvesinin zirveye oturması beklenirken, Osmanlı mirası olan o içecek hepsini solladı. İşte Türkiye’nin en iyi içecekleri…

1. SALEP 4.2 puanla listenin şampiyonu olan salep, yabani orkide yumrularından elde edilen tozun sıcak sütle pişirilmesiyle hazırlanıyor. Üzerine tarçın veya zencefil serpilerek içilen bu yoğun kıvamlı içeceğin tarihi Osmanlı'ya dayanıyor. TasteAtlas, Osmanlı denizcilerinin de besleyici ve dayanıklı olması sebebiyle uzun seferlerde yanlarında salep tozu taşıdığını aktarıyor.

2. TÜRK KAHVESİ İncecik öğütülmüş kahve çekirdeklerinin cezvede ağır ateşte pişirilmesiyle yapılan Türk kahvesi, listenin ikinci sırasında. Yoğun köpüğü ve benzersiz aromasıyla bu lezzet, dünyanın en eski kahve demleme yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

3. ŞIRA Taze sıkılan üzüm suyunun hafifçe fermente edilmesiyle elde edilen şıra, özellikle kebap ve İskender gibi et yemeklerinin en iyi eşlikçisi. Ramazan ayında ve üzüm hasadı döneminde sıkça tüketilen bu ferahlatıcı içecek, tam bir antioksidan deposu.

4. AYRAN Yoğurt, su ve tuzun çırpılmasıyla yapılan milli içeceğimiz ayran dördüncü sırada yer alıyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada farklı çeşitleri tüketilen ayran, özellikle sıcak yaz günlerinde harareti alması ve yemeklerin yanına çok yakışmasıyla biliniyor.

5. RİZE ÇAYI Karadeniz’in nemli ikliminde yetişen ve Türk kültüründe misafirperverliğin sembolü olan Rize çayı, güçlü aromasıyla listede kendine yer buldu. Geleneksel olarak ince belli bardaklarda servis edilen çay, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor.

6. BOZA Kökeni yaklaşık 8 bin yıl öncesine dayanan boza, darı, buğday veya bulgur gibi tahılların fermente edilmesiyle üretiliyor. Genellikle kış gecelerinde sokak satıcılarıyla özdeşleşen bu yoğun kıvamlı içecek, üzerine tarçın ve sarı leblebi eklenerek tüketiliyor.

7. TURŞU SUYU Lahana, salatalık, pancar ve havuç gibi sebzelerin salamura suyundan elde edilen turşu suyu, ekşi ve tuzlu tadıyla öne çıkıyor. Özellikle balık-ekmek gibi sokak lezzetlerinin yanında iştah açıcı ve ferahlatıcı bir içecek olarak tercih edilen bu içecek, 3.3 puanla kendine yer buluyor.

8. ŞALGAM Adana ve Mersin başta olmak üzere tüm Akdeniz mutfağının baş tacı olan şalgam suyu, mor havuç, şalgam turpu ve bulgur ununun fermente edilmesiyle yapılıyor. Acılı ve acısız seçenekleri olan bu ekşi-baharatlı içecek, kebap kültürünün ayrılmaz bir parçası.

9. LOHUSA ŞERBETİ Osmanlı'dan günümüze taşınan bir doğum geleneği olan lohusa şerbeti, dokuzuncu sırada. Lohusa şekeri, tarçın ve karanfilin kaynatılmasıyla hazırlanan bu kırmızı renkli tatlı içecek, asırlardır yeni doğum yapan anneleri ziyarete gelen misafirlere sunuluyor.

10. HARDALİYE Listenin son sırasında Marmara Bölgesi’ne, özellikle de Kırklareli’ne özgü hardaliye yer alıyor. Olgun üzümlerin hardal tohumu ve vişne yaprağıyla harmanlanmasıyla yapılan bu hafif ekşi içeceğin, sindirim sistemine oldukça faydalı olduğu biliniyor.

