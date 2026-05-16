Galatasaray şampiyonluk kutlamasında bir eksik: Formada yazan isim dikkat çekti
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, şampiyonluk kutlamasına Metehan Baltacı formasıyla çıktı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun "9 ay futboldan men cezası" verdiği genç oyuncu, 'Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma' kapsamında 3,5 ay cezavinde kalmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26'ncı Süper Lig şampiyonluğu kutlamalarına oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte katılırken; futbolcu Metehan Baltacı'nın kutlamalarda yer almaması dikkat çekti.
- Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarına oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte katıldı. 16 yaşındaki Ali Yiğit Buruk, kutlamalarda Metehan Baltacı forması giydi.
- Galatasaray'ın savunma oyuncusu Metehan Baltacı, kutlamalarda yer almadı.
- Metehan Baltacı, Ali Yiğit'in kendi formasıyla poz verdiği anın görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS PARK'ta gerçekleştirilen 26'ncı Süper Lig şampiyonluğu kutlamalarına oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte katıldı.
METEHAN KUTLAMADA YER ALMADI
16 yaşındaki Ali Yiğit, şampiyonluk kutlamasında Metehan Baltacı forması giydi.
Aralık 2025'te tutuklanan ve 3,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra yeniden isarı-kırmızılı takımla idmanlara başlayan savunma oyuncusunun, kutlamalarda yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
ALİ YİĞİT'İ PAYLAŞTI
Metehan Baltacı, kupa seremonisinde ekranlara yansıyan görüntüye kayıtsız kalmadı. 23 yaşındaki oyuncu, Ali Yiğit'in kendi formasıyla poz verdiği an çekilen görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.
