ABD basınına göre Trump, Çin dönüşü İran kriziyle ilgili ekibini yeniden toplamaya hazırlanıyor. Washington'da savaş senaryoları yeniden gündeme gelirken Pentagon'un saldırı planlarını hazır tuttuğu ortaya çıktı.

New York Times'ın aktardığına göre Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda henüz son kararını vermedi .

Beyaz Saray'da üst düzey danışmanlar, yeni operasyonlar için hazırlıklarını sürdürürken Pentagon'un "tırmandırma planı" devrede tutuluyor.

Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor.

ABD ordusunun Orta Doğu'da bulunan 50 binden fazla askeri için yeni senaryolar hazırladı. Pentagon'un saldırı uçakları, savaş gemileri ve füze sistemlerini yeniden konuşlandırılmış durumda.

Başkan Trump’ın saldırı emri vermesi halinde uygulanacak planlar arasında şunlar yer alıyor:

Hark Adası’na çıkarma yapılacak ve adanın tutulması için kara gücü takviyesi yapılacak.

Yer altı nükleer tesislerin vurulması için İran’a kara operasyonu seçenekler arasında.

Beyaz Saray kaynakları, ABD ve İsrail'in, ateşkesten bu yana İran'a yönelik en büyük saldırı hazırlığını yaptığı ve operasyonların önümüzdeki hafta yeniden başlayabileceği bilgisini paylaştı.

NÜKLEER TESİSLERE ÖZEL OPERASYON BİRLİKLERİ GÖNDERİLECEK

ABD'li yetkililere göre Trump'ın askeri saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi durumunda seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha farklı bombardımanlarla saldırı düzenlenecek.

Masadaki seçeneklerden biri de İran'ın yeraltındaki nükleer tesislerine özel operasyon düzenlenmesi.

ABD'li yetkililer, plan kapsamında yüzlerce Özel Harekat askerinin Mart ayında Orta Doğu'ya gönderildiğini aktardı.

Ayrıca üst kademedeki birçok isim İran'a karşı kesin sonuç almanın kolay olmayacağını düşünmeye başladı.

Washington yönetimi, İran'ın füze üsleri, Devrim Muhafızları'na ait mühimmat depoları ve askeri noktalarına ağır darbeler vurduğunu ileri sürerken, ABD istihbaratı İran'ın birçok yeraltı tesisi ve füze altyapısını yeniden aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ FÜZE ÜSLERİNİ YENİDEN AÇTI

New York Times'ın aktardığı bilgilere göre İran, Hürmüz Boğazı boyunca elinde bulundurduğu 33 füze üssünden 30'una operasyonel erişimi yeniden sağladı.

Yetkililer, bölgede yaklaşık 5 bin Deniz Piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı yaklaşık 2 bin paraşütçünün emir beklediğini de aktardı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Çin dönüşü sonrası Fow News'in programına katılan Donald Trump İran konusunda şunları söyledi:

"İran’ın nükleer silah üretme girişimlerini iki kez baltaladım, eğer nükleer silahları olsaydı İsrail’e ve Ortadoğu’ya karşı kullanırlardı.

Tahran nükleer tehdidi İsrail’i, Ortadoğu’yu ve Avrupa’yı hedef alırdı; bu silaha sahip olsalar kullanırlardı eminim. Avrupa’yı hedef alabilecek bir füzeleri vardı, Avrupa’ya çok büyük iyilik ettim. Petrol için kısa bir süreliğine biraz daha fazla ödemeleri gerekti, ama çılgın biri tarafından parçalaya ayrılacak şekilde havaya uçurulma tehdidini durdurmak istedik.

Tahran geçmişte Hürmüz Boğazı’nı silah olarak kullandı ama bana karşı silah olarak kullanamıyor, Hürmüz Boğazı açık kalacak; nükleer silaha sahip olmadıklarından ve dünyanın istikrarlı kaldığından emin olacağız."

