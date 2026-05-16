İkramiye ödeme tarihleri ve emekli maaş ödemeleri, Kurban Bayramı'na sayılı gün kala yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlara, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri normal şartlarda tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Net tarih bilgisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman? Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bayram tatilinin 22 Mayıs Cuma akşamından itibaren başlayacak olması nedeniyle milyonlarca emekli maaş ödemelerinin bayram öncesi yatırılmasını bekliyordu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mayıs ayı emekli maaşı ödeme takvimini duyurdu. Normal şartlarda ayın 17’si ile 28’i arasında yatırılan maaşların bayram nedeniyle erken ödenip ödenmeyeceği sorularına açıklık getirdi.

AYRAM İKRAMİYELERİ VE AYLIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, Emeklilerimizin aylık ödemelerini ve Kurban Bayramı ikramiyelerini17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.

4A (SSK) kapsamındaki emeklilerimizin 2026/Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günü:

17, 18, 19, 20, 21, 22 olanların mevcut ödeme günlerinde

23, 24 olanların: 21 Mayıs

25, 26 olanların: 22 Mayıs

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerimizin 2026/Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günü:

25, 26 olanların: 21 Mayıs

27, 28 olanların: 22 Mayıs

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerimizin 2026 Kurban Bayramı ikramiyelerini 20 Mayıs tarihlerinde ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

SGK tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terör mağduru siviller ve hak sahipleri de ikramiyeden yararlanabilecek.

Birden fazla dosyadan maaş alan kişiler için ise yalnızca en yüksek ödemeye imkan tanıyan dosya üzerinden tek ikramiye verilecek. Hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı alan vatandaşlar ise ikramiyeyi kendi emeklilik dosyaları üzerinden alacak.

