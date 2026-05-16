Kütahya'da çalışan maden işçileri, 2 yıldır maaş farklarının yatırılmadığını belirterek eylem yaptı. Toplu sözleşme kaynaklanan maaş farkları için "Hakkımızı istiyoruz" diyen işçiler, ödemelerin yapılmasını istedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren Egetaş Kömür İşletmesi çalışanları, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maaş farklarının yaklaşık 2 yıldır ödenmediği iddiasıyla protesto düzenledi.

YÜZLERCE KİŞİ ÖDEME BEKLİYOR

İşletmede görev yapan yaklaşık 530 işçi, ekonomik zarar gerekçesiyle ödemelerin yapılmadığını belirterek firma yönetimine tepki gösterdi. Mesai bitiminde baretleri ve iş kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen madenciler, ellerinde dövizlerle sloganlar atarak haklarını talep etti. Eyleme işçi aileleri de katılarak destek verdi.

2 yıldır paralarını alamıyorlar! Maden işçileri kazan kaldırdı

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Meydanda toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, işçilerin alın terinin karşılığını beklediğini vurguladı. Sendika temsilcilerinin de hazır bulunduğu eylemde işçiler, "Hakkımızı istiyoruz" diyerek uzun süre slogan attı.

2 YILDIR DEVAM EDEN BELİRSİZLİK...

Toplu iş sözleşmesinden doğan yasal haklarının uzun süredir ödenmediğini dile getiren işçiler, firmanın sunduğu ekonomik gerekçelerin kendilerini mağdur ettiğini ifade etti. Yaklaşık 2 yıldır süregelen belirsizliğin bir an önce son bulmasını isteyen maden işçileri, talepleri karşılanana kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylem, yapılan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde sona erdi.

