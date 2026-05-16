Adana'da Hasan Z. isimli şahıs, 5 bin TL alacağı nedeniyle kuzeni Ehmed Erzarzul'u bıçaklayarak öldürdü. Hasan Z., cinayetin ardından Suriye'ye kaçmaya çalıştığı sırada Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde "Sinirle bıçakladım" dediği bildirildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Hasan Z. (32), bir süre önce kuzeni Ehmed Erzarzul'a (21) 5 bin TL borç verdi. 13 Mayıs'ta alacağını istemek için bir araya gelen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ehmed Erzarzul

Kavga sırasında Hasan Z., kuzeni Ehmed Erzarzul'u bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ehmed Erzarzul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI HATAY'A KAÇTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, Hasan Z.'nin Hatay'a gittiğini belirledi.

Hasan Z.

SURİYE'YE GEÇEMEDEN YAKALANDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giden şüphelinin, memleketi Suriye'ye kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Kaldığı adresi belirleyen cinayet dedektifleri, düzenlenen operasyonla Hasan Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelinin ifadesinde "Sinirle bıçakladım" dediği öğrenildi. Hasan Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası