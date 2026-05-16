Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler CHP lideri Özgür Özel'i işaret etti. Özel adına ait olduğu iddia edilen telefondan Yalım'a gönderilen işe alım listeleri ve para trafiğine ilişkin mesajların ardından; Mansur Yavaş'ı övme yönündeki bir mesaj da dosyaya girdi.

Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu ikinci ek beyanda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait olduğu öne sürülen telefon hattından gönderilen işe alım listesi ve para trafiğine ilişkin yeni mesajların yer aldığı öne sürüldü.

İŞE ALINACAK İSİMLERİ TEK TEK GÖNDERMİŞ

Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen yeni mesajlarda ise, o dönem CHP Grup Başkanvekili olduğu belirtilen Özgür Özel adına kullanılan hattan Özkan Yalım'a üç kişinin isim ve telefon bilgilerinin gönderildiği iddia edildi.

15 Mart 2021 tarihli olduğu belirtilen yazışmada, Yalım'ın "Selam ilgileniyorum kardeşim." şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

Bir gün sonra gerçekleştiği belirtilen ikinci yazışmada ise Yalım'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Başkanım... Birinci sıradaki işe alınacak olan kişi işe aldırdım onu, perşembe günü işbaşı yapacak... Kendisini bir arattır tebrik edersen veya neyse işte ararsan bilgi vereyim diye aradım seni, teşekkürler görüşürüz."

MANSUR YAVAŞ'IN ÖVÜLMESİNİ İSTEMİŞ

Sabah'ın haberine göre telefonun şifresini savcılığa veren Yalım'ın mesajları bununla da sınırlı değil. Dosyaya giren mesajlarda, 15 Şubat tarihli 21 büyükşehir belediye başkanının "erken seçim" bildirisine dair konuşmalar bulunuyor.

Özel'in gönderdiği mesajda, "Birazcık da Mansur'u övün. Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok" dediği görülüyor.

