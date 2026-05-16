Barış Alper Yılmaz'ın çok konuşulan "şarkı" seçimi: Farklı yere çekilmesin!
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, RAMS Park'ta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında seçtiği şarkıyla adından söz ettirdi. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada çok konuşulan şarkı tercihiyle ilgili açıklama yapma gereği duydu.
Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, şampiyonluk kutlamasına Recebim'in "Hey Gidi Hey" adlı şarkısıyla çıktı.
Sezon başında Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferi gündeme gelen ancak ayrılığına izin çıkmayan 25 yaşındaki futbolcunun, seçtiği parça ile o günlere gönderme yaptığı iddia edildi.
"ARKAMDAN NELER NELER DEDİLER"
Milli futbolcunun, kutlamada seçtiği şarkının sözleri şöyle:
Benim için arkamdan neler neler dediler.
Gıyabımda konuşup yerden yere vurdular.
'Yok o bitti' dediler.
'Adam olmaz' dediler.
Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar.
"SÖZLERİ BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"
Barış Alper Yılmaz, şampiyonluk kupası kaldırıldıktan sonra sahnede yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutluyum. Bu şarkıyı farklı bir yere bağlamamak lazım, sözleri benim için çok anlamlı. İçimden o an öyle geldi. Umarım herkes beğenmiştir" ifadelerini kullandı.
"TABİİ Kİ KOLAY OLMADI"
Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma. Zamanı geldiğinde tabii ki konuşulur. Şunu öğrendim; aile içerisinde bir sorun varsa, aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur" demişti.