Galatasaray, kupasını büyük bir coşku içinde taraftarı önünde aldı. Lisede başlayan kutlamalar takımın üstü açık otobüsle stada ulaşmasıyla tavan yaptı. 26. şampiyonluk sıcağı sıcağına kutlanırken başkanından futbolcusuna kadar herkes 27’yi ve üst üste beşinci kupayı işaret etti. Sarı kırmızılılarda dördüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, sıradaki hedefini açıkladı.

İstanbul’da sarı kırmızı şölen vardı. Galatasaray şampiyonluk kutlamasını kupa ile taçlandırdı. İlk start Galatasaray Lisesi’nde verildi. Futbolcular ve teknik ekip İstiklal Caddesi’nde taraftarın arasından üstü açık otobüsle stada doğru hareket etti. Yaklaşık 3 saat süren yolculuk sonrası Rams Park’a ulaşıldı. Yol boyu Galatasaray taraftarını selamlayan oyuncular büyük bir heyecan ve mutluluk içindeydi. Tribünlerde ve yeşil çimlerin üzerinde binlerce Aslan vardı. Şarkılar söylendi, marşlar çalındı, Fenerbahçe’ye (ağlama) göndermeler yapıldı.

ÖNCE ÖZBEK ÇAĞRILDI

Devamında tek tek futbolcular ve teknik ekip sahneye davet edildi. Tabii herkes seçtiği parça eşliğinde alkışlarla. Önce başkan Dursun Özbek ve yöneticiler sahnedeki yerini aldı. Taraftarın en çok ilgi gösterdiği isim olarak öne çıkanlar ise çocukluk aşkına gelen İlkay Gündoğan ile Victor Osimhen ve Mauro İcardi’ydi. Başkanından teknik ekibi ve futbolcusuna kadar herkesin vurgusu ise 27. Şampiyonluk hedefiydi. Gabriel Sara, Victor Osimhen ile beraber yaptığı açıklamada “Yeni şampiyonluk için beraber çalışacağız” mesajını yolladı.

"SIRADA BEŞİNCİ VAR"

Kim derdi ki Okan Buruk, Galatasaray’da futbolculuğunun ardından teknik adam olarak da 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayacak. İlk dönemde hayaldi belki ama şu anda gerçek oldu. Rekorları alt üst eden ve Fatih Terim’in de gurur duyup tebrik ettiği sarı kırmızılıların önemli değeri şampiyonluk kutlamalarında yeni hedefi de gösterdi.

KAVUKCU İLE OTURDU

Otobüs turunda Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile birlikte oturan Okan Buruk taraftarı selamlarken önemli mesajlar da verdi. Eski Ali Sami Yen’in yanından geçerken konuşan Buruk “Gerçekleri tarih yazar, tarihi de G.Saray. 4 sene üst üste orada (Mecidiyeköy) şampiyon olduk. 4 sene de orada (Seyrantepe) olduk. Sırada 5. şampiyonluk var” dedi.

ERDEN TİMUR’A DESTEK

G.Saray’ın eski Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur unutulmadı. Şu an cezaevinde olan Timur için tribünler hep bir ağızdan bağırırken başkan Dursun Özbek de törene torunları ve Erden Timur’un oğluyla birlikte çıktı.

BOEY’DEN FİLİSTİN BAYRAĞI

Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey, kupa töreninde dünyaya mesaj verdi. Fransız yıldız ismi anons edildiğinde sahneye Filistin bayrağı ile çıkıp alkış aldı.

"SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILMASIN"

G.Saray’da kalacak mı gidecek mi derken takımda kalan ve çok önemli katkılar sağlayan Barış Alper Yılmaz sahneye “Recebim hey gidi hey” şarkısı ile çıkarken “Sözleri yanlış anlaşılmasın. Bir yere gönderme değil içimden öyle geldi” dedi.

