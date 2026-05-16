Dursun Özbek'ten TFF, Icardi ve Torreira açıklaması
Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek; TFF, Mauro Icardi ve Lucas Torreira'ya ilişkin açıklamalar yaptı.
- Başkan Dursun Özbek, 26. şampiyonluğu kutlamak için stadyumda olduklarını ve güzel bir atmosferde şampiyonluğun keyfinin çıkarıldığını ifade etti.
- Özbek, Mauro Icardi ile sözleşme görüşmesi yapacaklarını ve Icardi'nin Galatasaray'a çok şey verdiğini belirtti.
- Lucas Torreira'nın takımda kalacağını söyleyen Özbek, transfer iddialarına son noktayı koydu.
- Kutlamalara Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kimsenin katılmamasına yönelik soruya Özbek, TFF yetkililerini beklediklerini ancak gelmediklerini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonundan hiçbir yetkilinin katılmadığı törende Galatasaraylı futbolculara şampiyonluk kupasıyla madalyalarını veren Başkan Dursun Özbek, kutlamaların ardından açıklamalarda bulundu.
"ŞAMPİYONLUĞUN KEYFİNİ ÇIKARDIK"
Kutlamalar hakkında konuşan Dursun Özbek, "26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadyumumuzdaydık. Çok güzel bir kutlama oldu. Çok güzel bir atmosferde şampiyonluğun keyfini çıkardık. Tüm camiaya hayırlı olsun. Kutlamalarımız devam edecek. Tüm camiaya teşekkür ediyorum. Galatasaraylılara kutlu olsun, doya doya kutlasınlar." dedi.
"ICARDİ İLE GÖRÜŞMEMİZ VAR"
Mauro Icardi ile sözleşme görüşmesi yapacaklarını söyleyen Özbek, "Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Bizim sevdiğimiz bir oyuncu, ikonomuz. Galatasaray'a çok şey verdi ve görüşeceğiz." diye konuştu. Torreira'nin takımda kalacağını belirten Başkan Özbek, "Torreira bizim oyuncumuz, neden gitsin?" sözleriyle transfer iddialarına son noktayı koydu.
"BEKLEDİK, GELMEDİLER"
Kutlamalara TFF'den kimsenin katılmamasına yönelik soruyu cevaplayan Özbek, "Bilmiyorum. Gelmediler. Ne dememi istiyorsunuz? Bekledik, gelmediler." dedi.