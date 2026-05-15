CANiK’in bünyesinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından biri olan EFES 2026’da UNIROBOTICS ve AEI Systems markalarıyla birlikte en ileri teknoloji çözümlerini sergileyecek.

Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen EFES 2026, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu bir koordinasyon merkezi işlevi görüyor.

Tatbikat, askeri bir eğitim sahası yanında Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savunma kabiliyetlerinin dünyaya tanıtıldığı stratejik bir platform olma özelliği taşıyor. SYS Grup, modern savaşın dijitalleşen ve asimetrik hale gelen yapısına uygun geliştirdiği mobil ve yüksek ateş gücüne sahip sistemleriyle bu platformda fark oluşturmayı hedefliyor.

Grup şirketlerinden UNIROBOTICS, özellikle günümüzün en kritik tehditlerinden olan İHA ve drone akınlarına karşı geliştirdiği "Dağıtık (Merkeziyetsiz) Mobil Katmanlı Karşı İHA Çözümü" ile dikkati çekiyor. Merkeziyetsiz yapısı sayesinde esnek ve sürdürülebilir bir koruma kalkanı oluşturan bu mimari; TRAKON RCWS sistemleri, CANiK ağır makineli tüfek ailesi ve VENOM LR orta kalibre top sistemi ile tam entegre şekilde çalışarak çeşitli irtifa ve menzilde etkin angajman kabiliyeti sağlıyor.

Hava platformları için özel olarak optimize edilen yeni nesil 12.7x99mm CANiK M3 FALCON ağır makineli tüfeği, dakikada 1200 atım hızına ulaşan performansı ile EFES 2026’nın öne çıkan teknolojileri arasında yer alıyor.

Yüksek atış hızı, düşük bakım ihtiyacı ve üstün operasyonel güvenilirliği ile M3 FALCON, modern hava tehditlerine karşı en etkili çözüm alternatiflerinden biri olarak konumlanıyor.

Uluslararası savunma pazarında yoğun ilgi gören TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, 30x113mm VENOM LR orta kalibre top sistemi ile birleşerek hafif zırhlı araçlardan deniz platformlarına kadar geniş bir yelpazede yüksek ateş gücü sunuyor. Düşük geri tepme avantajı ile modernizasyon projelerinin vazgeçilmezi haline gelen sistem, tatbikat kapsamında askeri birlikler ve karar vericilerle buluşturulacak.

Türkiye'nin amfibi harekât kapasitesini simgeleyen ZAHA platformu üzerine gerçekleştirilen silah sistemleri entegrasyonu, grubun operasyonel çözüm yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serecek. Platform uyumluluğu ve ateş gücü esnekliği ile IDEF'te büyük beğeni toplayan bu çözüm, Türkiye'nin bölgesel bir amfibi güç olma vizyonuna doğrudan katkı sağlıyor.

CANiK ve Tüm Ekosistemi, gücünü EFES 2026ya taşıyor

SYS Grup-CANiK CEO’su Cahit Utku ARAL, şu değerlendirmelerde bulundu:

"EFES Tatbikatı, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücünü değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayindeki mühendislik, üretim ve entegrasyon kabiliyetlerini de uluslararası ölçekte ortaya koyan son derece önemli bir platformdur. Biz de Türkiye’nin en büyük özel sektör silah ihracatçısı ve entegratörü olarak, bünyesindeki seçkin ürünlerimiz ile yer almayı çok önemsiyoruz.

Başta CANiK ve UNIRBOTICS olmak üzere; modern harp sahasının değişen ihtiyaçlarını doğru analiz eden, hızlı adapte olabilen ve entegre çözümler geliştirebilen bir yapı inşa ediyoruz. Özellikle ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda; hızlı teslimat, güvenilir tedarik zinciri ve combat proven sistemlerimiz ile küresel pazardaki etkinliğimizi artırmayı sürdüreceğiz.”

