Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Geleceğine ilişkin gelen soruyu cevaplayan tecrübeli teknik adam, "Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası konuştu.

"BİZİM ÇOCUKLAR İLK YARIDA TATİLDEYDİ"

Oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları. Beklemedik bir durum değil bu. Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Bir hedef koymuştuk, onu kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı. Ondan sonra konsantrasyon zorlaştı. Bugün de öyle oldu. İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım. İkinci yarıda takım toparlandı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ligin son maçı olmasından dolayı." diye konuştu.

"İNŞALLAH DEVAM EDERSEK BU KONULARI KONUŞURUZ"

Kulüpteki geleceğine ilişkin gelen soruyu cevaplayan Yalçın, "Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu konuları konuşuruz." dedi.

