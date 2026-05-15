Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın opsiyonu kullanılmazken Portekizli isimle yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ilk golü kaydeden Jota Silva, siyah beyazlılarla son maçına çıktı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Portekizli kanat oyunucusu Jota Silva ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar, Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Beşiktaşlı yıldız son maçına çıktı: Ülkesine dönecek

JOTA SILVA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Beşiktaş formasıyla Rize'de son maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu, bu maçın ardından ülkesine gidecek.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Jota Silva, Süper Lig'de 18 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

