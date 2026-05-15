Beşiktaşlı yıldız son maçına çıktı: Ülkesine dönecek
Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın opsiyonu kullanılmazken Portekizli isimle yollar ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ilk golü kaydeden Jota Silva, siyah beyazlılarla son maçına çıktı.
OPSİYON KULLANILMAYACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Portekizli kanat oyunucusu Jota Silva ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar, Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
JOTA SILVA ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Beşiktaş formasıyla Rize'de son maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu, bu maçın ardından ülkesine gidecek.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Jota Silva, Süper Lig'de 18 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
