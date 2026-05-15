İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir evi ve aracı hedef aldı. Hava saldırılarında en az 7 Filistinlinin hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyini hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları özellikle er-Rimal Mahallesi'ndeki bir apartman dairesi ile bir aracı vurdu. Bölgedeki saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu Gazzeyi bombaladı! En az 7 Filistinli öldü

"ÜST DÜZEY İSİM HEDEF ALINDI" İDDİASI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise saldırılarda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey bir isminin hedef alındığını iddia etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 857 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının ise 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi. Bölgede enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusu Gazzeyi bombaladı! En az 7 Filistinli öldü

Haberle İlgili Daha Fazlası