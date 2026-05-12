“Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar” belgeseli BAFTA’da ödül kazanırken, BBC’nin yayımlamayı reddettiği yapımın Channel 4 ekranlarında izleyiciyle buluşması ve törende yapılan sert açıklamalar dikkat çekti.

İsrail’in Gazze’deki hastanelere yönelik saldırılarını ve Filistinli sağlık çalışanlarını konu alan “Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar” belgeseli, İngiltere’de düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülünü kazandı.

BBC için hazırlanan ancak daha sonra kuruluşun yayımlamayı reddetmesinin ardından geçen yıl Channel 4 televizyon kanalının ekranlara taşıdığı Gazze belgeseli, BAFTA TV Ödüllerinde “En İyi Güncel Olaylar Yapımı” ödülünü kazandı.

Ödülü kabul eden gazeteci ve sunucu Ramita Navai “BBC’nin finanse ettiği ancak yayımlamayı reddettiği soruşturmanın delilleri bunlar. Susturulmayı ve sansürlenmeyi kabul etmedik. Bu filmi yayımladığı için Channel 4’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Gazze’de 1.700’den fazla Filistinli doktor ve sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 400’den fazlasının ise gözaltına alındığını belirten Navai, ödülü, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini dile getirdi. Öte yandan BBC, BAFTA ödül törenini BBC One kanalında yaklaşık iki saat gecikmeli olarak ya

