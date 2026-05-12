Türkiye’de bulunan Belçika Kraliçesi, Türk iş dünyasının temsilcileri ve bakanlarla birlikte Türkiye-Belçika İş Forumu’na katıldı. Kraliçeye eşlik eden ve kimya, otomotiv, savunma, gıda, tekstil ve mobilya sektörlerinden 200 şirketin temsilcisi iş birliği görüşmeleri yaptı...

Belçika Kraliçesi Mathilde, Türkiye ziyareti çerçevesinde çeşitli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Kraliçe, daha sonra DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu’na katıldı.

İki ülke ilişkileri arasında yeni dönem! 200 Belçikalı şirket iş birliği için geldi

Beraberinde savunmadan gıdaya, otomotivden mobilyaya kadar 200 şirketin 400 temsilcisinin de bulunduğu Belçika Kraliçesi Mathilde’nin katıldığı forumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda davetli yer aldı.

Forumda Türkiye-Belçika ilişkilerinin tarihsel gelişimine ışık tutulurken, geleceğe dair yapılması gerekenler konuşuldu.

İNSAN KAYNAĞIMIZ GÜÇLÜ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu konuşmasında, bugün itibarıyla Türkiye’de 700’ün üzerinde Belçikalı şirket bulunduğunu, bu şirketlerin 2003’ten bu yana 8 milyar dolar yatırım yaptığını ifade etti. Türkiye’nin yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü, küresel şoklara en dayanıklı ülkelerden biri olduğunu ve güçlü, iyi eğitimli insan kaynağına sahip bulunduğunu hatırlatan Dağlıoğlu; mavi yakalıdan mühendise, yazılım geliştiriciden orta ve üst düzey yöneticiye kadar her seviyede insan kaynağının gücüne dikkat çekti.

Dağlıoğlu ayrıca, iki hafta önce finansal ve finansal olmayan destek paketinin açıklandığını belirterek, “Türkiye dünyanın kesişim noktasında. Üç kıtanın bağlantı noktasındayız. Son derece bağlantılı bir ekonomiye sahibiz” dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye’nin Çin ile Batı Avrupa arasında konumlanan en büyük ekonomi ve en önemli AR-GE merkezlerinden biri olduğunun altını çizdi. Olpak, Türkiye’nin teknoloji, inovasyon, savunma, uzay sanayii ve lojistikteki gücüne dikkat çekti. Ayrıca DEİK’in Avrupa’da yayımladığı mektubu hatırlatan Olpak, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde Belçika’nın desteğini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Belçika Kraliçesi Mathilde’yi kabul etti.

