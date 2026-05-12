Saadet Partisi’nin 9. Büyük Kongresi’nin iptali ve parti yönetimine kayyım atanması talebiyle açılan davada mahkeme, başvuruyu reddetti. Kararla birlikte kongre süreci yargıdan dönerken, “delege yeterliliği” tartışması da kapandı.

GAMZE ERDOĞAN- Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptali ve parti yönetimine kayyım atanması talebiyle açılan davada ret kararı çıktı.

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Saadet Partisi avukatı Tahsin Özaşar, davanın usulden reddedilmesi gerektiğini belirterek, "Davacıların temel tezi bazı il kongrelerinin vaktinde yapılmaması. İddia edildiği gibi yokluk söz konusu değil. Siyasi partiler Kanuna göre eski delegelerin seçimi yapılabilir.

Dava sübjektif çıkarla, siyasi niyetle açılmış. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, kongrenin iptali ve parti yönetimine kayyım atanması talebini reddetti.

Partinin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer tarafından açılan davada şikayetçiler Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 49 il ile 750 ilçede kongrelerin yasal süre içinde yapılmadığı, bu nedenle kongrede oy kullanan bin 26 delegeden 789'unun delege niteliği taşımadığını savunuyordu.

