Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında aniden başlayan yangın paniğe neden oldu. Bursa-Ankara karayolu üzerinde aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü Uğur Ş., soğukkanlılıkla aracını yol kenarına çekerek muhtemel bir can kaybının önüne geçti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine hızla intikal eden ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı korkutucu olayda otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

