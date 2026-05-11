Süper Lig'de zirve yarışının çok uzağında kalan ve sezon hedefi olan Türkiye Kupası'nda da Konyaspor'a elenen Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Vaclav Cerny'nin, Sergen Yalçın ile çalışmak istemediği ve ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından aylar öncesinde kopan ve Türkiye Kupası'nda da havlu atarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

Siyah beyazlıların Çek yıldızı Cerny'nin rest çektiği ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yola devam edilmesi halinde takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

"SERGEN YALÇIN VARSA BEN YOKUM"

NTVSpor'da yer alan habere göre; son dönemde ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Vaclav Cerny, Sergen Yalçın ile yola devam kararı alınması halinde takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Vaclav Cerny

YÖNETİM KARARINI VERDİ

Cerny'nin daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediği ve Beşiktaş yönetiminin ise Sergen Yalçın'ın kalması halinde Çekyalı kanat oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ 6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Beşiktaş, Vaclav Cerny'yi sezon başında Sergen Yalçın'ın istediği doğrultusunda Wolfsburg'tan 6 milyon avro karşılığında transfer etmiş ve 28 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

VACLAV CERNY'NİN SEZON KARNESİ

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon toplamda 33 maça çıkan Cerny, 2203 dakika süre aldı ve 6 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

