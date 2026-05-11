Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren ve ana hedef olan Türkiye Kupası'na veda ederek taraftarların tepkisini çeken Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geleceğine dair karar verildi.

Son yıllarda beklentilerin çok altında kalan ve bu sezon da hem şampiyonluk yarışının hem de Türkiye Kupası'nın uzağında kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği değerlendirildi.

YÖNETİM KURULU TOPLANDI

Kupadaki Konyaspor mağlubiyetinin ardından istifaya çağrılan ve kulüpteki geleceği merak konusu olan Teknik Direktör Sergen Yalçın için karar alındı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi ve tecrübeli çalıştırıcının durumunu masaya yatırdı.

'İSTİKRARDAN YANA' TAVIR ALINDI

A Spor'un haberine göre; Başkan Serdal Adalı, tüm yöneticilerin fikirlerini aldı. Yöneticiler, ‘istikrardan yana’ görüş bildirdi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile şu an için devam kararı alındı.

BİR TOPLANTI DAHA YAPILACAK

Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı sonrası Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile toplantı yapmaya karar verdi. Yapılacak toplantı sonrasında Beşiktaş'ın gelecek sezon için yol haritası belli olacak.

BEŞİKTAŞ İSTİKRARSIZ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKATİ ÇEKİYOR

Futbolda 2025-2026 sezonunu kupasız tamamlayan Beşiktaş, son şampiyonluğun ardından istikrarsız görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda elde edilen şampiyonluğun ardından yönetim, teknik heyet ve kadroda bir türlü istikrarı sağlayamadı.

Söz konusu istikrarsızlık, bu süreçte Süper Lig'de sahadaki sonuçlara yansıdı. Beşiktaş, ligde son şampiyonluğun ardından zirve yarışının uzağında kaldı ve son 5 sezonda ilk 2 sıraya giremedi.

Ligde bir haftası kalan sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşen siyah-beyazlı ekip, söz konusu zaman diliminde 2 kez TFF Süper Kupa'yı, 1 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

KULÜP, SON 5 YILDA 4 BAŞKAN GÖRDÜ

Beşiktaş'ta istikrarsız yapı yönetimde de kendini gösterdi.

Son şampiyonlukta başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Nur Çebi, Ekim 2019'dan başladığı görevini 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile bıraktı.

Aynı gün yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkan seçilen Hasan Arat'ın dönemi ise uzun sürmedi. Üst üste alınan olumsuz saha sonuçlarının ardından toplamda 363 gün yaptığı başkanlık görevinden ayrılan Arat'ın yerine ikinci başkan Hüseyin Yücel başkanlık koltuğuna oturdu.

Hüseyin Yücel, yaklaşık 1 ay görev yaparken bir kez daha yapılan olağanüstü genel kurulla bu kez Serdal Adalı görevi devraldı.

Bu kısa dönemde 4 başkanın görev yapması, teknik heyet ve oyuncu kadrolarında da istikrarı önledi.

SON 5 SEZONDA 9 TEKNİK ADAM

Beşiktaş'ta son 5 sezonda 9 teknik adam görev yaptı.

Siyah-beyazlılarda 2020-2021'de şampiyonluğun mimarı teknik direktör Sergen Yalçın, bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından Aralık 2021'de görevinden istifa etti.

2021-2022 sezonundan bu yana teknik direktör konusunda istikrar sağlayamayan Beşiktaş'ta sırasıyla Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer görev yaptı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon başında Avrupa kupalarına play-off turunda veda edince Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Norveçli teknik adamın yerine Sergen Yalçın göreve geldi.

Siyah-beyazlılarda kupasız geçen sezonun ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği de tartışma konusu.

