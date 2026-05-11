'Papen Mustafa' lakaplı Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Kocabey, eski takım arkadaşı Okan Buruk hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Futbolcu ve hoca olarak üst üste dört şampiyonluk yaşayan ilk isim olan Buruk'u tebrik eden Kocabey, geçmiş yıllarda anlattığı penaltı anısının ardından yaşananlara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray altyapısında yetişen, 1992-1994 sezonlarında Galatasaray A takımı forması giyen ve o dönemin ünlü Fransız Futbolcusu Jean-Pierre Papin’e benzetildiği için "Papen Mustafa" lakabını alan eski futbolcu Mustafa Kocabey, Radyo Gol'de Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine ilişkin konuştu.

"TARİHE GEÇTİ, KUTLUYORUM"

Hem futbolcu hem teknik adam olarak üst üste dördüncü kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'u tebrik eden Mustafa Kocabey, "Eski takım arkadaşım Okan Buruk, hem oyuncu hem de hoca kimliğiyle 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan tek isim olarak tarihe geçti, kutluyorum!" diye konuştu.

"BU SEZON İKRAMLAR LİGİ OLARAK ANILACAK"

Fenerbahçe'nin birçok fırsatı kullanamadığını ve forvet planlamasının zirve yarışını etkilediğini söyleyen Kocabey, "Bu sezon ikramlar ligi olarak anılacak. Fenerbahçe her seferinde reddederek şampiyonluğu Galatasaray’a hediye etti. Fenerbahçe’yi hatalı santrafor planlaması bitirdi!" ifadelerini kullandı.

"OKAN EFENDİNİN ZORUNA GİTTİ"

Eski takım arkadaşı Okan Buruk'a ilişkin konuşan Kocabey, "10 sene önce anlattığım 'Okan odada penaltı çalışırdı' anımız, Galatasaray teknik direktörü olunca Okan efendinin zoruna gitti. Kardeşimdi, sırtımda taşıdım onu ama söylemleri hoş olmadı, artık samimiyetine inanmıyorum!" dedi.

