Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un geleceği ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi hakkında konuştu. Özbek, şampiyonluk kutlaması için de tarih verdi.

Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala 26'ncı şampiyonluğun kazanılması sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"BURUK, GALATASARAY'DA GÖREVE DEVAM EDECEK"

Özbek'in camiada merak edilen konulara dair açıklamaları şöyle:

"Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Galatasaray'a hizmet için her zaman hazır. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."

Okan Buruk - Dursun Özbek

"ICARDI BİZİM DEĞERİMİZ"

"Mauro Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Icardi ile görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim değerimiz. Yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."

Mauro Icardi'nin kontratı 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

"KUTLAMA STADYUMDA"

"Şampiyonluk kutlaması stadyumda olacak. Arkadaşlarımız çalışıyor. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama yapacağız."

"HEDEF 27 VE ÜST ÜSTE 5"

"Galatasaray en ve ilklerin takımı. Süper Lig'de 27'nci şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27'nci ve üst üste 5'nci şampiyonluk. İnşallah arkadaşlarımla birlikte başaracağız."

