Başakşehir'de yakaladığı çıkışla dikkat çeken Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde sergilediği performansla teknik heyetin onayını alan genç santrfor için planını belirledi.

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in arkasında yedek bekleyebilecek, aynı zamanda yerli kuralında takımı rahatlatacak bir golcü arayan Galatasaray, söz konusu ismi Süper Lig ekibi Başakşehir'de buldu.

ÇİFT HANELİ BONSERVİS BEKLENTİSİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, oyuncunun potansiyeli ve yükselen formu nedeniyle çift haneli bonservis bedeli istiyor. Galatasaray yönetimi ise genç golcünün transferini sadece nakit akışıyla değil, maliyeti düşürmek adına "para artı oyuncu takası" formülüyle çözmeyi hedefliyor.

Başakşehir'in 2,2 milyon euroya bonservisini aldığı Bertuğ Yıldırım'ın, sonraki satışının yüzde 15'i Rennes'e gidecek.

AHMED KUTUCU PLANI

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir’in eski futbolcusu Ahmed Kutucu’yu bu transferde kullanmayı planlıyor. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu Eyüpspor’dan 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Tarafların, önümüzdeki süreçte masaya oturması bekleniyor.

23 MAÇTA 10 GOLE KATKI

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 23 maça çıktı. Milli oyuncu, sahada kaldığı 808 dakikada 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

