Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de bitime bir hafta kala arta arda 4'üncü toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Arjantinli yıldızla devam edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, 33 yaşındaki santrforla ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray ile üst üste 4'üncü şampiyonluğunu yaşayan, kiralık geçirdiği yılın ardından 2023'te imzaladığı sözleşmenin bitimine 20 gün kalan Mauro Icardi'nin, takımdaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken transfer haberleri gündeme gelmeye devam ediyor.

FC PALM CITY'NİN LİSTESİNDE

İtalyan basınından CalcioMercato'da yer alan habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından FC Palm City, Icardi ile ilgileniyor. Yeni sezon öncesi iddialı bir proje hazırlığında olan BAE kulübünün, bir Türk markasının sponsor olmasıyla birlikte 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı kadrosuna katabileceği aktarıldı.

Süper Lig’in 33'üncü haftasında Galatasaray ile Antalyaspor RAMS Park'ta karşılaştı. Mauro Icardi maç sonu 26'ncı şampiyonluğu böyle kutladı.

GALATASARAY KARİYERİ: 133 MAÇ, 77 GOL

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 133 resmi maça çıktı. Yıllık 10 milyon euro garanti ücret olan deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı verdi.

