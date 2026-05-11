Arjantin’in bir köyünü mezarlığa çeviren ölümcül Andes hantavirüsü, okyanusun ortasında yeniden ortaya çıktı. 2018 yılında bir doğum günü partisinde sadece bir "merhaba" ve bir metrelik mesafe ile başlayan, cenazelerde 10'ar 10'ar yayılan bulaş zinciri bugün lüks bir kruvaziyer gemisini vurdu.

MV Hondius kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ölümcül vakaların ardından bilim insanları, Andes hantavirüsünün insandan insana nasıl yayıldığını anlamak için Epuyen’deki trajediyi yeniden incelemeye başladı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEKİ GİZLİ TEHLİKE

Her şey, 2018 yılında Arjantin’in Epuyen köyünde yaklaşık 100 kişinin katıldığı 90 dakikalık bir doğum günü partisiyle başladı. 68 yaşındaki Victor Diaz, ateşi yeni çıkmaya başladığı sırada partiye katıldı. Diaz’ın sadece tuvalete giderken birine "Merhaba" demesi ve bir metre mesafedeki masada oturması, 11 kişinin hayatına mal olan bulaş zincirini tetikledi.

"SÜPER YAYICILAR"

Tıp dergilerinden New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmaya göre, salgında "süper yayıcılar" kritik rol oynadı. Aktif sosyal hayatı olan bir kadın hasta, semptomlar başladıktan sonra 6 kişiyi enfekte etti.

CENAZEDE 10 KİŞİYE DAHA BULAŞTI

Aradan bir hafta geçtikten sonra eşini kaybeden kadın, kendisinde de hastalık belirtileri başlamasına rağmen cenaze törenine katıldı. Bilimsel raporlara göre, cenaze törenindeki kalabalık arasında dolaşan kadın, farkında olmadan 10 kişiye daha virüs bulaştırarak ikinci bir "süper yayıcı" vakasına dönüştü.

DOKTOR HATASI MI?

Salgının fitilini ateşleyen hasta ise 68 yaşındaki Victor Diaz olarak kayıtlara geçti. Köydeki o meşhur doğum günü partisine katılan Diaz, vücudundaki ağrıları önemsememişti. Diaz, günler sonra bilincini kaybedip hastaneye kaldırıldığında, virüs çoktan onlarca kişiye el değiştirmişti.

Salgından sağ kurtulan Victor Diaz’ın kızı Isabel Diaz, babasına doktoru tarafından hantavirüsün "insandan insana bulaşmadığı" bilgisinin verildiğini iddia etti:

"Bu güvenle hareket eden köylüler, hiçbir koruyucu önlem almadan evlerde ve törenlerde bir araya gelmeye devam etti. Oysa tıp literatüründe Andes varyantı, dünya üzerinde insanlar arasında yayılabildiği kanıtlanmış tek hantavirüs tipi olarak biliniyor."

KRİTİK EŞİK: ATEŞİN ÇIKTIĞI İLK GÜN

Bilim insanlarına göre bulaşmanın çoğu, enfekte kişide ateşin başladığı ilk gün gerçekleşiyor ve virüs çoğunlukla damlacıkların solunması yoluyla yayılıyor.

HANTAVİRÜS YENİ BİR COVİD OLUR MU?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) halk için riskin düşük olduğunu açıkladı. Aynı şekilde uzmanlar hantavirüsün Covid-19 kadar hızlı yayılamayacağını belirtmekte. Araştırmacı Raul Gonzalez Ittig, hantavirüsün "son derece ölümcül" olması nedeniyle yayılım zincirinin daha hızlı fark edilip kesildiğinden bahsetti. Covid’de ölümlerin zamanla arttığını belirten Ittig, hantavirüste ölümlerin hızla gerçekleşmesinin toplumsal izolasyonu ve korkuyu tetikleyerek yayılımı frenlediğini söyledi.

