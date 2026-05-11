Kaydet

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde gece saatlerinde bir apartmanın balkonundan aşağı sarkarak çevredekilere büyük bir panik yaşatan şahıs, polis ekiplerinin saniyelerle yarışan hamlesi sayesinde olası bir facianın eşiğinden dönülerek kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerden alt kattaki balkona konumlanan polislerin dikkati ve zamanında müdahalesiyle düşmek üzereyken son anda yakalanan şahıs, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası