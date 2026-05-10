BMW’nin ikonik modeli Z4’ün üretimi resmen sona erdi. Son roadster üretim bandından çıktı ve Z serisinin hikayesi sona erdi.

BMW’nin ikonik modellerinden biri olan Z4’ün sonu geldi. "G29" serisinin sonuncusu, Avusturya'nın Graz kentindeki Magna Steyr fabrikasında üretim bandından çıktı.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamayla modelin üretim sürecinin sona erdiği de doğrulandı.

Z4’E OLAN TALEP ARTMIŞTI

Z4 modeline olan talep üretiminin son aylarında artmıştı. 2026 yılının ilk çeyreğinde teslimatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 2.555 adede ulaştı.

Z4 G29 satışları, aracın piyasaya sürüldüğü 2019 yılında 15.827 adetle zirveye ulaştı. Ancak bundan sonra talep her geçen yıl azaldı ve 2025'te sadece 9.744 araç satıldı.

MARKANIN ÜSTÜ AÇIK MODEL STRATEJİSİ

Z4 ve 8 serisi Cabrio modellerinin üretimden kalkmasıyla BMW'nin ürün gamında üstü açık model olarak sadece 4 Serisi kaldı.

G23'ün 2029’a kadar üretilmeye devam etmesi bekleniyor, ancak 2030'lar için yeni bir cabrio modeliyle ilgili detaylar belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, şirketin önümüzdeki on yılda en az bir cabrio modeli sunmaması oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Bunda elektrikli araç dönüşümü planları da etkili olacaktır.

İki kapılı bir i4 coupe'nin üretim onay aldığı yönündeki haberlerle birlikte, BMW'nin önümüzdeki on yılda elektrikli bir cabrio modeliyle de karşımıza çıkabileceği tahmin ediliyor. Avrupa Birliği’nin, otomobil üreticilerinin 2035 yılına kadar filo genelindeki CO2 emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmasını istemesi içten yanmalı Cabrio’nun geleceğini zorlaştırıyor.

Z SERİSİ’NİN DÖNÜŞÜMÜ

Z serisi otomobillerin nesilleri arasında üretim boşlukları hep yaşandı. Dikey sürgülü kapılara sahip ilginç Z1 1991'de piyasadan çekildiğinde, birinci nesil Z3 ancak 1995'te geldi. Ardından 1999'da Z8 geldi ve Z4 E85/E86 (2003-2008) ve Z4 E89'un (2009-2016) yolunu açtı. Z4 G29 ise ancak 2018'de üretim hattına girdi ve şimdi piyasadan kalktı. Onun kardeşi olan Toyota Supra Coupe de yakında emekliye ayrılacak. BMW'nin aksine, Toyota ikonik ismi geri getirme sözü verdi.

TÜRKİYE’DE KAÇ ADET SATTI?

BMW Z4 modeli 2026 yılının ilk 4 ayında 17 adet satıldı. 2025 yılında ise toplam 53 adet Z4 satıldı.

258 beygir güce sahip BMW Z4 sDrive30i modeli 8.384.800 TL’ye satılıyor.

