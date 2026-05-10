Safranbolu'da dehşet anları! Freni boşalan dolmuş tarihi çarşıya daldı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde freni boşalan yolcu dolmuşu, park halindeki otomobile çarptıktan sonra tarihi çarşıya daldı. Kazada bir kişi hastaneye kaldırılırken, tarihi yapıda hasar oluştu.
- Kaza, saat 15.30 sıralarında Safranbolu Eski Çarşı'daki Mehmet Kurtulan Meydanı'nda oldu.
- E.E. idaresindeki yolcu dolmuşu, Beybağı Kavşağı istikametinden meydana doğru seyir halindeyken freni boşaldı.
- Dolmuş önce park halindeki otomobile, sonra tarihi Cinci Hamamı duvarına çarptı.
- Dolmuşta yolcu olarak bulunan ve sürücünün eşi olduğu öğrenilen Ö.E. hastaneye kaldırıldı.
- Kazada araçlarda ve tarihi yapının duvarında hasar oluştu.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Safranbolu Eski Çarşı'daki Mehmet Kurtulan Meydanı'nda meydana geldi. E.E. idaresindeki 78 M 6079 plakalı yolcu dolmuşu, Beybağı Kavşağı istikametinden meydana doğru seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
ÖNCE ARABAYA SORA TARİHİ HAMAMA ÇARPTI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, önce park halinde bulunan 74 AV 803 plakalı otomobile, ardından Mehmet Kurtulan Meydanı'ndaki Cinci Hamamı duvarına çarparak durabildi.
ŞOFÖRÜN EŞİ HASTANELİK OLDU
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dolmuşta yolcu olarak bulunan ve sürücünün eşi olduğu öğrenilen Ö.E., tedbir amaçlı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul'da jet ski faciası! Biri koru kırık kurtuldu, diğerinin cesedi bulundu
Kazada araçlarda ve tarihi yapının duvarında hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.