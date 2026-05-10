Karabük’ün Safranbolu ilçesinde freni boşalan yolcu dolmuşu, park halindeki otomobile çarptıktan sonra tarihi çarşıya daldı. Kazada bir kişi hastaneye kaldırılırken, tarihi yapıda hasar oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Safranbolu Eski Çarşı'daki Mehmet Kurtulan Meydanı'nda meydana geldi. E.E. idaresindeki 78 M 6079 plakalı yolcu dolmuşu, Beybağı Kavşağı istikametinden meydana doğru seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Safranbolu'da dehşet anları! Freni boşalan dolmuş tarihi çarşıya daldı

ÖNCE ARABAYA SORA TARİHİ HAMAMA ÇARPTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, önce park halinde bulunan 74 AV 803 plakalı otomobile, ardından Mehmet Kurtulan Meydanı'ndaki Cinci Hamamı duvarına çarparak durabildi.

Safranbolu'da dehşet anları! Freni boşalan dolmuş tarihi çarşıya daldı

ŞOFÖRÜN EŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dolmuşta yolcu olarak bulunan ve sürücünün eşi olduğu öğrenilen Ö.E., tedbir amaçlı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Safranbolu'da dehşet anları! Freni boşalan dolmuş tarihi çarşıya daldı

Kazada araçlarda ve tarihi yapının duvarında hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası