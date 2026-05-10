İstanbul Çatalca’da kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki genç suya düştü. Vatandaşların yardımıyla bir kişi kolu kırık halde kurtarılırken, kaybolan diğer gencin cansız bedenine 4 saat süren arama çalışmasının ardından bulundu.

Olay, Ormanlı Mahallesi sahilinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kiraladıkları jet ski ile denize açılan Y.E.D. (22) ve İ.K.G. (23) henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

KOLU KIRILAN GENÇ KURTULDU

Denize düşen İ.K.G. kolu kırık halde, sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Y.E.D.’nin bulunması için ise bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ARKADAŞININ CESEDİ 4 SAAT SONRA BULUNDU

Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

