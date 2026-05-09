Düzce’de rafting sırasında devrilen bottan düşerek akıntıya kapılan 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur'un cansız bedeni Sakarya'da bulundu.

Düzce Cumayeri ilçesindeki Melen Nehri'nde rafting macerası faciayla bitti. Botun devrilmesi sonucu Cansu Engin Çamur (35) adlı kadın akıntıya kapıldı. Arkadaşları tarafından kurtarılamayan Çamur kısa sürede gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kadının bulunması için sudan ve kıyıdan arama yapıldı. Çalışmalar sonucu botun devrildiği yere 8 kilometre uzaklıkta bulunan Sakarya'nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde Cansu Engin Çamur'un cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası