Aksaray'da yaşayan 33 yaşındaki Recep A., ailesine mesaj bırakarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri Mahmatlı Dağı’nda arama çalışması başlattı. Talihsiz gencin cansız bedeni bulundu.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yuva köyünde meydana geldi. Merkeze bağlı Sağlık köyünde yaşadığı öğrenilen 33 yaşındaki Recep A., sabah saatlerinde ailesine intihar mesajı atarak aracıyla birlikte kayıplara karıştı.

Önce notu sonra cesedi bulundu! Ekipler 25 metre aşağıya indi...

Şahsın hayatından endişe eden ailesi bir süre yaptığı arama çalışmasında şahsa ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri harekete geçerek arama ve inceleme çalışması başlattı.

25 METRE AŞAĞIDA BULUNDU

Yapılan çalışmalarda şahsın Yuva köyünde bulunan Mahmatlı dağına çıktığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler dağda arama çalışması başlattı. Recep A.'nın dağda cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 25 metrelik yükseklikten düşmüş veya atlamış olabileceği düşünülen şahsın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

