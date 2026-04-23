Silahlı saldırı anında derste olan Ayser Çalık Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Esma Selaldı, dehşet anlarını anlattı. 11 yaşındaki öğrenci “Öğretmenimizin bir hamlesi ile en alt katta olduğumuz için hızlı kaçabildik. Ölen arkadaşlarımı gördüm, çok korkunçtu. Öğretmenimiz bir binaya götürdü, güvenliğimiz için yanımızda durdu” dedi.

Matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda zil sesi artık duyulmazken, aileler çocuklarının kalan eşyalarını almak için okula geldi.

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki dehşetten kurtulan öğrenci anlattı: Ölen arkadaşlarımı gördüm, çok korkunçtu

"ÖLEN ARKADAŞLARIMI GÖRDÜM"

Annesi ile birlikte okula gelen 5. sınıf öğrencisi Esma Selaldı, korkunç saldırı anını anlattı. Saldırıda çok korktuğunu ve öğretmeni tarafından okuldan çıkarıldığını söyleyen öğrenci, yaşanılanları şöyle ifade etti:

Öğretmenimizin bir hamlesi ile kaçtık, çok korkunçtu. Biz en alt katta olduğumuz için hızlı kaçabildik ama Ayla öğretmenimiz okulda kaldı. Biz kaçarken arkadaşım sınıfta kalmıştı, tekrar arkadaşımı kurtarmak için sınıfa gittim ve o sırada öğretmenimiz bizi dışarı çıkardı. Ben ölen arkadaşlarımı gördüm. Çok korkunçtu. Öğretmenimiz buradaki bir binaya götürdü, uzaklaştırdılar, güvenliğimiz için yanımızda durdular.

“GÜZEL BİR ÖĞRETMENDİ”

Saldırıda öğrencilerine siper olarak hayatını kaybeden Ayla öğretmen hakkında da konuşan öğrenci “Bizim dersimize girmiyordu ama güzel bir öğretmendi. Soru getirince anlayışlı bir şekilde çözüyordu” dedi.

5.sınıf öğrencisi Esma, yeni okullarında derslerine rehberlik öğretmenleri ve psikologların da geldiğini söyledi.

“SESLER OKULDAN GELİYOR DEYİNCE KOŞTUM”

Evlerinin saldırı yaşanan okula yakın olduğunu belirten anne Selaldı ise, dehşet gününü şöyle anlattı:

Ben çalışıyordum, küçük oğlum evdeydi. Görüntülü konuşurken 'Anne silah sesleri geliyor' deyince işten çıkıp geldim. ‘Pencereden çıkma' dedim. Oğlum da 'Sesler okuldan geliyor' deyince kızım aklıma geldi, koştum geldim. İnşallah bir daha yaşanmaz böyle bir olay.

