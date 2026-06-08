CHP Grup Başkanı Özgür Özel, MYK sonrası grup toplantısı krizine dair konuştu. Özel, "Manisa'ya gitmemden fırsat bilinerek toplantı kararı almışlar. Kılıçdaroğlu'nun niyetini üzülerek takip ediyorum. Yarın toplantıyı ben yapacağım" dedi.

CHP'de gözler gelecek yarın yapılacak grup toplantısına çevrildi... Geçtiğimiz salı CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısında kürsüye çıkmıştı.

Gelişmeler takip edilirken CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü TBMM'de grup toplantısında kürsüye çıkacağını açıkladı. Özel cephesi de grup toplantısıyla ilgili tüm kararın Meclis Grup İç yönetmeliğine göre kendilerinde olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NU 'FIRSATÇILIKLA' SUÇLADI

Toplantıyı kimin yapacağı merak konusu olurken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, MYK sonrası grup toplantısı krizine dair konuştu. Yarın Manisa'ya gideceğini önceden duyurduğunu, Kılıçdaroğlu cephesi tarafından bunun fırsat bilindiğini belirten Özel, yarın TBMM'de grup toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Biz de yapmayalım onlar da yapmasın teklifinde bulundum ama kabul etmediler. 'Ben Manisa'da olmak istiyorum onlar genel merkezde toplantıyı yapsın' dedik. Onu da istemediler. Gerekli başvuruyu yapıyoruz, benim konuşacağım grup toplantısını yapacağız. Ferdi Zeyrek'i kürsüden anacağım.

46 milletvekiline ihtiyaçları var toplantı için. Kendilerini sağduyulu davranmaya davet ediyorum.

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