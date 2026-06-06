Yeni iletişim kanalı olacaktı! Kılıçdaroğlu'nun açtırdığı CHP hesabı askıya alındı
CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından yeni bir iletişim kanalı olarak kullanılacağı açıklanan @CHPBilgi_ isimli sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. Hesabın neden askıya alındığına dair resmi bir açıklama da yapılmadı.
- Hesabın, mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlığe dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kurumsal iletişim hesabı olarak tanıtıldığı belirtildi.
- Hesabın, partiye ilişkin duyuru, açıklama ve bilgilendirmelerin paylaşılacağı yeni bir iletişim kanalı olarak kullanılacağı ifade edilmişti.
- Kısa süre önce faaliyete geçirilen hesabın hangi gerekçeyle askıya alındığına ilişkin X platformundan resmi bir açıklama yapılmadı.
- Hesabın erişime kapatılması yeni bir tartışma başlattı ve yeniden aktif hale getirilip getirilmeyeceğine dair açıklama yapılmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hararetli günler yaşarken, dikkat çeken bir gelişme meydana geldi.
Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kurumsal iletişim hesabı olarak tanıttığı @CHPBilgi_ adlı sosyal medya hesabı, platform tarafından askıya alındı.
YENİ İLETİŞİM KANALI OLARAK TANITILMIŞTI
Mutlak butlan kararının ardından CHP içerisindeki siyasi ve hukuki tartışmalar sürerken, söz konusu hesabın partiye ilişkin duyuru, açıklama ve bilgilendirmelerin paylaşılacağı yeni bir iletişim kanalı olarak kullanılacağı belirtilmişti.
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HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Kısa süre önce faaliyete geçirilen hesabın hangi gerekçeyle askıya alındığına ilişkin X platformundan resmi bir açıklama yapılmazken, hesabın erişime kapatılması yeni bir tartışma başlattı. Parti içindeki gelişmelerin gölgesinde meydana gelen bu adımın ardından hesabın yeniden aktif hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.