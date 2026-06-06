CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından yeni bir iletişim kanalı olarak kullanılacağı açıklanan @CHPBilgi_ isimli sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. Hesabın neden askıya alındığına dair resmi bir açıklama da yapılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hararetli günler yaşarken, dikkat çeken bir gelişme meydana geldi.

Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kurumsal iletişim hesabı olarak tanıttığı @CHPBilgi_ adlı sosyal medya hesabı, platform tarafından askıya alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu

YENİ İLETİŞİM KANALI OLARAK TANITILMIŞTI

Mutlak butlan kararının ardından CHP içerisindeki siyasi ve hukuki tartışmalar sürerken, söz konusu hesabın partiye ilişkin duyuru, açıklama ve bilgilendirmelerin paylaşılacağı yeni bir iletişim kanalı olarak kullanılacağı belirtilmişti.

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HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Kısa süre önce faaliyete geçirilen hesabın hangi gerekçeyle askıya alındığına ilişkin X platformundan resmi bir açıklama yapılmazken, hesabın erişime kapatılması yeni bir tartışma başlattı. Parti içindeki gelişmelerin gölgesinde meydana gelen bu adımın ardından hesabın yeniden aktif hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

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