Mutlak butlan kararı sonrası yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine hakaret eden il başkanlarıyla görüşerek "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" şeklinde ültimatom vereceği öne sürüldü. Daveti reddedenlerin ise disipline sevk edileceği belirtildi.

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar merak ediliyor.

Partideki en büyük sorunlardan birini ilk günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır hakaretlerle eleştiren il başkanları oluşturuyordu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine ağır hakaretlerde bulunan il başkanları ile kısa süre içerisinde tek tek görüşeceği, iş birliği içerisinde çalışma olanağının kalıp kalmadığını istişare edeceği ve son aşamada "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" şeklinde ültimatom vereceği öne sürüldü.

İL BAŞKANLARI İÇİN ZORLU SÜREÇ

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin de teşvikiyle Kılıçdaroğlu'na açıktan cephe alan il başkanlarını ilerleyen süreçte parti içerisinde zorlu bir süreç bekliyor.

ÜLTİMATOM VERİLECEK

Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde yurt genelindeki tüm il başkanları ile tek tek görüşerek, "iş birliği içinde çalışma imkanının kalıp kalmadığını" değerlendirecek. Kılıçdaroğlu'nun tüm hakaretlere rağmen kimseye karşı ön yargılı davranma niyetinin olmadığını belirten partili isimler, buna karşın içinde bulunulan kaotik süreç sebebiyle tüm il başkanlarına "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" ültimatomunun da verileceğini söyledi.

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GELMEYENLER DİSİPLİNE VERİLECEK

Mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana Gaziantep, Düzce ve Giresun başta olmak üzere birçok il başkanı çok ağır ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun kendilerini genel merkeze çağırması halinde birçok il başkanının bu davete icabet etmeyebileceği de değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun davetini reddederek talimatı çiğneyen il başkanları hakkında ise disiplin sürecinin işletilmesi gündemde.

TEKİN'DEN İSTİFA EDENLERE ÇAĞRI

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, son toplantısında, Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçları iptal etme kararı almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li eski milletvekili Gürsel Tekin, bu dönemde istifa eden partililere de seslenerek, "Çeşitli nedenlerle partimizden istifa eden yoldaşlarımızı, bugün (cumartesi) saat 12'de yeniden baba ocağına bekliyoruz. Bugün dayanışma günü, bugün yan yana durma günü. Gelin, birlikte mücadele edelim, birlikte güçlenelim. CHP'ye üye ol, çözümün bir parçası ol" ifadelerini kullandı.

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