CHP'de kazan kaynarken, son olarak Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partiden istifa etti. Bilecen'in hangi partiye geçeceği ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı programda çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Burhan, CHP'den istifa ettiğini açıklayan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in yeni adresini duyurdu.

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"AK PARTİ'YE KATILACAĞI NETLEŞTİ"

tv100'de açıklamalarda bulunan gazeteci Sinan Burhan, "Bir son dakika bilgisi vereyim. Bugün istifa eden CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti’ye katılacak. Bu konu bir süredir siyaset kulislerinde konuşuluyordu ancak artık netleştiği bilgisini paylaşabilirim" dedi.

BİLECEN'DEN SERT SÖZLER

Öte yandan Hakan Bilecen, dün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla CHP'den istifa etme gerekçelerini sert sözlerle açıkladı. Parti içinde kendisine verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Bilecen, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç, hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Bunların sürekli bir bahane ve sebebi vardı" ifadelerini kullandı.

Hakan Bilecen

"RESMİ VE GAYRİRESMİ GENEL BAŞKAN DURUMUNDAN SIKILDIK"

CHP genel merkezindeki yönetim kargaşasına da dikkat çeken Bilecen, parti içi huzursuzlukla ilgili de şunları söyledi:

"Mutlak butlan davası, daha sonra CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan... Artık bu durumdan sıkıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesini ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz."

"YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Kilis'e daha iyi hizmet verebilmek adına bu kararı aldığını belirten Hakan Bilecen, ilk etapta görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. Bilecen, "Siyasi çekişmelerden şehrimi ve belediyemi korumak için uzun istişarelerin ardından bir karar aldım. Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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