CHP’de grup toplantısında yaşanan “kürsü” tartışması yeni bir boyut kazandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın açıklamasına göre, bu hafta Özgür Özel’in çıktığı kürsüye önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. “Salı günü görürsünüz” mesajı gerilimi artırırken, Meclis’teki grup toplantılarının yeni bir tartışma alanına dönüşeceği değerlendiriliyor.

Berat Temiz ANKARA - CHP’de grup toplantısıyla ilgili düğüm çözülemedi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bu hafta Özgür Özel’in çıktığı kürsüye önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkacağını ve konuşma yapacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesinden sonra, daha önce Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü nedeniyle 9 Haziran’da grup toplantısı yapmayacağını açıklayan Özel’in Manisa programında değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Özel’in Meclis’te kurmaylarıyla yaptığı toplantıda da Manisa’ya gitmek istediğini ama son kararını vermediğini söylediği öğrenildi.

GRUP TOPLANTILARINA ÖZEL VE EKİBİ BAŞKANLIK EDİYOR

CHP’nin Meclis Grup İçyönetmeliği’ne göre, Grup Genel Kurulu toplantılarına, Grup Başkanı veya Grup Başkanvekillerinden biri, sıra ile başkanlık ediyor. Grup Genel Kurulunu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar ise Grup Başkanı, Grup Yönetim Kurulu ve grup üyelerinden en az beşte biri şeklinde belirtiliyor. Grup üyesi olmayan Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Grup Genel Kurulu toplantılarına katılabiliyor ancak grup yönetimi söz verirse kürsüden konuşma yapabiliyor.

“SALI GÜNÜ GÖRÜRSÜNÜZ”

Genel Merkez kaynakları, içyönetmeliğe göre salı günü Özgür Özel de konuşmak isterse ne olacak sorularına “Kemal Bey grupta konuşacak. Salı günü görürsünüz” cevabını verdi.

CHP grubunda kürsü kavgası! Gerilimin yeni adrese Meclis olacak

ÖZGÜR ÖZEL ANADOLU TURUNA ÇIKIYOR

Sandık kurulacak beldeleri ziyaret edecek

Mutlak butlan kararıyla Meclis’i çalışma ofisine çeviren Özgür Özel, Gümüşhane, Tokat ve Nevşehir’deki 6 beldede 7 Haziran’da yapılacak belediye ve muhtarlık seçimleri için Anadolu turuna çıkacak. Bugün (Cuma) Trabzon Havalimanı’nda CHP teşkilatlarıyla buluşacak olan Özel, ardından Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldesine, akşam saatlerinde ise Tokat ve Amasya’ya gidecek. Özel, yarın (Cumartesi) ise Çorum ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerini ziyaret edecek.

CHP grubunda kürsü kavgası! Gerilimin yeni adrese Meclis olacak

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN ÖZEL’E YALANLAMA:

'İmamoğlu'na Genel Başkanlık teklif' ididası doğru değil

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Ekrem Bey’i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey’e defalarca ‘Biz bir olalım. Özgür Bey’i dışlayalım. Özgür Bey’i indirelim’ dediler. Ekrem Bey’e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler” iddiasında bulunmuştu. Özel’e cevap veren Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, Ekrem İmamoğlu’na genel başkanlık teklif edildiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

CHP grubunda kürsü kavgası! Gerilimin yeni adrese Meclis olacak

YAVAŞ-KILIÇDAROĞLU HATTINDA TEMAS YOK

Özgür Özel’in kurban bayramının son günü Güvenpark’ta düzenlediği mitinge katılan ve “Daha güzel bir ülkede yaşama umudu benim kişisel vefa duygumun çok üzerinde” sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu’na kapıları kapatan Mansur Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu ile herhangi bir temas kurmadığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de “Mansur Yavaş’ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır” açıklamasında bulundu. Öte yandan, Kılıçdaroğlu cephesi Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına sıcak baktıklarını söyleyerek “Mansur Bey ile Kemal Bey arasında herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.

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