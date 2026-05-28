Mansur Yavaş neden arka planda kaldı? Özgür Özel'den koruma kalkanı
Mutlak butlan kararı sonrası ortalıkta görünmeyen ve Genel Merkeze de gitmeyen Mansur Yavaş'ın neden arka planda kaldığı merak ediliyordu. Yavaş'ın hamlelerinin Özgür Özel'in bilgisi dahilinde olduğu öne sürüldü.
Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Karar sonrası hareketli günler geçiren CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın süreçte yeterli tepki göstermediği iddiaları gündem oldu.
Gazeteci Can Özçelik, TGRT ekranlarında Mansur Yavaş'ın tutumunun CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi.
"KILIÇDAROĞLU İLE TEMAS KURMADI"
Mansur Yavaş'a yakın kaynaklardan edindiği bilgileri paylaşan Özçelik, "Mansur Yavaş’a yakın kaynaklarla görüştüm. Israrlı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir şekilde temas kurmadığını ve Özgür Özel ile iletişim halinde olduğunu ve yapılan tüm hamlelerin Özel'in bilgisi dahilinde olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.
"BİRLİKTE KARAR VERİLDİ"
Özel'in Yavaş'ın yıpratılmasını istemediğini söyleyen Özçelik şu ifadeleri kullandı:
"Neden Genel Merkeze gitmediği, neden direnişin içinde olmadığı eleştirileri vardı. Bunların hepsi Özgür Özel'in bilgisi dahilinde. Mansur Yavaş'la birlikte karar verildi. Mansur Yavaş'ın çok yıpratılmasını istemiyor. Çünkü güçlü bir aday, kazanabilecek bir aday."