CHP Parti Meclisi, tüm üyelere tebligat gitmediği için pazartesi günü toplanamayacak.

CHP Parti Meclisi'nin 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantısı resmi tebligat gitmediği için ertelendi.

KILIÇDAROĞLU DİLEKÇE VERMİŞTİ

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi’ne dilekçe vermişti.

Dilekçede, "Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen ve listeleri CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen CHP Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasını ve tebligatlarını elden icra müdürlüğüne müracaat ederek tebellüğ etmelerine; bu şekilde tebellüğ etmeleriyle ilgili daha sonra talebimiz üzerine tebligat çıkarılmasına karar verilmesini talep ederim." ifadeleri kullanılmıştı.

Ankara 3’üncü Genel İcra Dairesi talebi kabul ederek, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı öncesinde görev yapan Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar vermişti.

