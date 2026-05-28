Mutlak butlan kararı CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın tedbir kararı kaldırıldıktan sonra yapılacağını söylemişti. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına karşılık "Tedbir kararını kaldırmak elimizde. Kemal Bey'in talimatıyla Yargıtay'a avukat başvurusu yapıldığı takdirde karar kesinleşir ve kongreye gidilir. Kongreye gitmenin ayrıca 4 farklı yolu var. Her birisini yapabiliriz." diye konuştu.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kazan kaynamaya devam ediyor.

Her fırsatta kurultay çağrısı yapan Manisa Milletvekili Özgür Özel ile ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada "Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani sorun yok." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun kurultay için 'Tedbir kararını bekleyelim' sözlerine Özgür Özel'den cevap geldi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özel, "Tedbir kararı kalkana kadar kurultay yapılamaz demek doğru değil." ifadelerini kullandı.

"KONGREYE GİTMENİN 4 FARKLI YOLU VAR"

Kararı kesinleştirmenin ellerinde olduğunu belirten Özgür Özel, "Kemal Bey'in talimatıyla Yargıtay'a avukat başvurusu yapıldığı takdirde karar kesinleşir ve kongreye gidilir. Kongreye gitmenin ayrıca 4 farklı yolu var. Her birisini yapabiliriz. Yeter ki samimiyet olsun. Hadi biz kongre başvurusunu yapalım. Kemal Bey o adımı atsın." diye konuştu.

Özel konuyla ilgili şöyle devam etti:

"Tedbir kalktığında zaten biz geri geliyoruz. Belki tedbir kararının kalkması lafının söylenmesi, yani mahkeme geri getirene kadar ben burada duracağım diyor. Bu konuda Yargıtay işi uzatınca kurultay toplamayacağını söylüyor? Oysa burada hiçbir hukuki engel yok. Ayrıca kendisi kurultay toplama kararı alsın, uygulasın.

"BİZİ PARTİDEN AYRILMAYA ZORLAYAN BİR TUTUM VAR"

Bu işi çözmek için 4 farklı yol var. Yani biz bunların her birisini hızla halledebiliriz. Bu işi bilen herkesin bildiği yeter ki kurultay yapmak istesin ama kurultay yapmayız. Bekleyip ondan sonra bir şeyler yapmaya yani bunu fiilen partiyi yönetmeye çalışmak çok büyük bir kriz alanıdır. Resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Partililiğe de yakıştırmıyorum.

"KEMAL BEY’İ ÜZECEK RENCİDE EDECEK BİR CÜMLE KURMADIM"

Biz CHP’nin birliğini bütünlüğünü sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu güne kadar bir Allah’ın günü Kemal Bey’i üzecek rencide edecek bir cümle kurmadım. Kuranlara da karşı çıktım. Yapılmaya çalışanın ne olduğunu herkes görüyor herkes anlıyor."

