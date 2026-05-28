Ankara’da yaşanan su kesintileriyle ilgili güncel açıklamalar takip edilmeye devam ediyor. ASKİ su kesintisi listesine göre Çankaya ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtildi. İşte, 28 Mayıs 2026 Ankara'da su kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve kesinti bitiş saati...

Başkentte sabah saatlerinden itibaren yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar güncel arıza listesini araştırıyor. ASKİ’nin yayımladığı bilgilere göre içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çankaya’daki bazı bölgelerde geçici süreyle su verilemeyecek.

ASKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 28 MAYIS 2026

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Çankaya ilçesinde Osman Temiz Mahallesi Dikmen Caddesi içerisinde bulunan Q500’lük içme suyu hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle 28 Mayıs 2026 saat 06.10 itibarıyla bazı mahallelerde su kesintisi uygulanmaya başlandı. Ekiplerin bölgede onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kesintiden etkilenen mahalleler arasında İlker Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi, Keklikpınarı Mahallesi ve Oran Mahallesi yer alıyor. Yetkililer çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin sahada yoğun şekilde görev yaptığını duyurdu. Su kesintilerinin arıza durumuna göre değişiklik gösterebileceği belirtilirken vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

ASKİ su kesintisi listesi 28 Mayıs 2026! Ankarada sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ’nin paylaştığı bilgilere göre Çankaya’daki su kesintisinin 28 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 15.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Ancak çalışmaların seyrine göre suyun verilme saatinde değişiklik yaşanabileceği ifade ediliyor.

Ankara genelinde özellikle altyapı çalışmaları ve ana hat arızaları nedeniyle dönem dönem planlı veya arıza kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. ASKİ’nin resmi arıza sorgulama ekranı üzerinden mahalle bazlı güncel kesinti bilgilerine ulaşılabiliyor.

