Kurban Bayramı boyunca marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle BİM mağazalarının bayramın ikinci günü açık olup olmayacağı ve saat kaçta hizmet vermeye başlayacağı merak konusu oldu. Peki, BİM bayramın 2. günü açık mı, ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı devam ederken zincir marketlerin çalışma düzenini araştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı’nın ilk gününde kapalı olan BİM'in ikinci gün itibarıyla yeniden hizmet verip vermeyeceği gündemde yer alıyor.

BİM BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK MI?

BİM mağazalarının Kurban Bayramı’nın birinci ve ikinci gününde hizmet vermeyeceği açıklandı. Market zincirinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, 27 Mayıs Çarşamba ve 28 Mayıs Perşembe günlerinde tüm mağazaların kapalı olacağı belirtildi.

BİM NE ZAMAN AÇILACAK?

BİM mağazalarının bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada “Bayramın 3. gününden itibaren hizmetinizdeyiz” ifadelerine yer verildi.

Mağazaların açılış ve kapanış saatlerinin ise normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Şubelerin büyük bölümünün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vereceği öngörülüyor.

