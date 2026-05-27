Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte zincir marketlerin çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar “Bugün marketler açık mı?”, “BİM, A101, ŞOK, Migros, File ve Carrefour saat kaçta açılıyor?” sorularına cevap ararken, marketlerin bayram mesai düzeni de netleşmeye başladı.

Bayramın ilk gününde temel ihtiyaç alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, zincir marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Marketlerin çalışma düzeni şubelere ve şirket politikalarına göre değişiklik gösterirken, bazı marketler gün boyu kapalı kalırken bazıları ise öğle saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlıyor. İşte, BİM,A101, ŞOK, Migros, File, Carrefour çalışma saatleri...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince marketlerin çalışma saatleri market zincirine göre farklılık gösteriyor. Özellikle bayramın ilk günü birçok market çalışanların bayram izni ve kurban ibadetleri nedeniyle ya geç açılıyor ya da tamamen kapalı hizmet veriyor. Vatandaşlar ise bayram ziyaretleri öncesinde alışveriş yapabilmek için marketlerin güncel çalışma saatlerini yakından takip ediyor.

Bayramın ilk gününde Migros ve bazı Carrefour şubelerinin sınırlı saatlerle açık olması beklenirken, BİM ve File'nin bayramın ilk iki günü kapalı olacağı açıklandı.

ŞOK Market’in ise öğle saatlerinden sonra hizmet vermeye başlaması öngörülüyor. A101 mağazalarında ise şubeye göre değişen çalışma sistemi uygulanabiliyor. Bayramın ikinci gününden itibaren ise marketlerin büyük bölümünün normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Zincir marketlerin çoğunda sabah 09.00 ile akşam 21.00-22.00 saatleri arasında hizmet verilmesi planlanıyor.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM tarafından paylaşılan bilgilere göre marketler bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Şirketin sosyal medya hesaplarında yayımlanan duyuruda mağazaların 27 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde hizmet vermeyeceği belirtildi. BİM mağazalarının 29 Mayıs Cuma gününden itibaren yeniden açılacağı açıklandı.

File'de 27-28 Mayıs tarihlerinde hizmet vermeyecek. Bayramın üçüncü günü ise normal mesai saatine geri dönülecek.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayramın ilk günü marketlerin çalışma saatleri zincirlere göre değişiyor. Bazı marketler kapalı olurken Migros mağazalarının büyük bölümünün saat 11.00 veya 12.00 itibarıyla açılması beklenirken, Carrefour mağazalarında da AVM ve cadde şubelerine göre farklı uygulamalar yapılabiliyor. Özellikle büyük AVM’lerde bulunan marketlerin alışveriş merkezi saatlerine bağlı olarak hizmet verdiği belirtiliyor.

ŞOK Market şubelerinde açılış saatlerinin çoğunlukla 12.00 veya 13.00 civarında olması bekleniyor. A101 mağazalarında ise bölgesel farklılıklar görülebiliyor. Bazı şubeler öğleden sonra hizmet verirken bazıları tam gün kapalı kalabiliyor.

Bayramın ikinci gününden itibaren zincir marketlerin büyük çoğunluğunda standart çalışma düzenine dönülmesi planlanıyor. Sabah 09.00’da açılan marketlerin akşam saat 21.00 ile 22.00 arasında kapanması bekleniyor.

Marketlerin çalışma saatleri şubelere, AVM yönetimlerine ve bölgesel uygulamalara göre değişiklik gösterebilir. Özellikle bayram döneminde bazı mağazalarda açılış ve kapanış saatlerinde farklılık yaşanabileceği için vatandaşların alışveriş yapmadan önce ilgili marketin resmi internet sitesi, mobil uygulaması veya şube duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

