İhlas Haber Ajansı
Kurbanlık keçi firar etti! Trafikte aksama yaşandı
Hatay'da sahibinden kaçan kurbanlık keçi, orta refüjden atlayarak yolun karşısına geçti. Trafikte aksamalara neden olan keçi, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde kesimi yapılacak bir kurbanlık keçi firar ederek trafikte kısa süreli karışıklığa neden oldu.
- Keçi, sahibini geride bırakarak orta refüjden atlayıp yolun karşısına geçti.
- Firari keçiyle ilgili o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- Keçinin bir süre sonra sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi.
TRAFİK AKSADI
