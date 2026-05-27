Hatay'da sahibinden kaçan kurbanlık keçi, orta refüjden atlayarak yolun karşısına geçti. Trafikte aksamalara neden olan keçi, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallaesi'nde kesimi yapılacak kurbanlık keçi firar etti.

Kurbanlık keçi firar etti! Trafikte aksama yaşandı

TRAFİK AKSADI

Kısa sürede çevre yoluna çıkan keçi, sahibini geride bırakarak orta refüjden atladı ve yolun karşısına geçti. Sahibini peşine takan keçinin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, trafikte kısa süreli karışıklığa neden oldu.

Firari keçinin bir süre sonra sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi.

