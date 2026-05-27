Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte kurban kesimi sırasında okunacak dualar ve dikkat edilmesi gereken dini kurallar yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar “Kurban keserken hangi dua okunur?” ve “Kurban kesimi nasıl yapılır?” sorularına cevap ararken, kesim sırasında okunabilecek dualar ve uygulanması tavsiye edilen kurallar araştırılıyor.

Bayramın ilk gününde kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kurban kesimi sırasında okunacak duaları ve kesim esnasında dikkat edilmesi gereken dini uygulamaları merak ediyor. Uzmanların aktardığı bilgilere göre kurban kesimi sırasında besmele çekilmesi önemli görülürken, kesim öncesinde ve sonrasında okunabilecek dualar da araştırılan konular arasında yer alıyor.

KURBAN KESİLİRKEN EDİLECEK DUA

Kurban kesimi sırasında okunacak dualar, bayramın ilk gününde en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. İslam alimlerinin aktardığı bilgilere göre kurban keserken üç kere bayram tekbiri okunur ve sonra “Bismillahi Allahü Ekber” denilerek hayvanın boğazı kesilir.

Kurban keserken okunacak dua şöyledir:

Bismillahi vallahü ekber, la ilahe illallahü vallahü ekber, Allahümme haza minke, inne salâti ve nüsüki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbilalemin, la şerike lehü, bizalike ümirtü ve ene evvelül müslimin.

KURBAN KESİLİRKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kurban kesimi sırasında “Bismillahi Allahü Ekber” deniliyor. Bazıları tekbir ve uzun dualar okumayı tercih edebilir.

Kurban kesiminin ardından iki rekat nafile namaz kılmanın güzel bir davranıştır. Ancak namaz kılmak zorunlu değildir.

Kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar arasında besmelenin unutulmaması gerekiyor. Besmele bilerek terk edilmemeli ve kesim sırasında Allah’ın adı anılmalı. Ayrıca hayvanın canı tamamen çıkmadan derisinin yüzülmemesi gerektiği belirtiliyor.

