Kurban Bayramı’nda “kurban eti nasıl saklanır”, “kurban eti kaç saat dinlenmeli” gibi kurban etini saklama koşullarına ilişkin gündeme geldi. Uzmanlar, yanlış saklama ve pişirme yöntemlerinin hem etin lezzetini düşürdüğünü hem de sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Kurban Bayramı’nda en çok araştırılan konular arasında “kurban eti nasıl saklanır”, “kurban eti kaç saat dinlenmeli” ve “kurban eti buzlukta nasıl muhafaza edilir” soruları yer alıyor. Kırmızı etin doğru koşullarda dinlendirilmesi, porsiyonlanması ve dondurulması hem lezzet hem de gıda güvenliği açısından önem taşıyor. Özellikle yeni kesilen etin hemen tüketilmesi, sıcak etin buzdolabına kaldırılması ve çözülen etin yeniden dondurulması sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban eti kesim işleminin hemen ardından doğrudan buzdolabına kaldırılmamalıdır. Uzmanlar, etin önce serin, güneş görmeyen ve hava alan bir ortamda yaklaşık 5-6 saat dinlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu süreçte etin iç sıcaklığı düşerken kas yapısındaki sertlik azalır ve et daha sağlıklı hale gelir. Sıcak halde dolaba konulan etlerde yeşillenme, bozulma ve kötü koku oluşma riski artar. Özellikle büyük parçaların hava almadan üst üste bırakılması, bakterilerin çoğalmasına uygun ortam oluşturabiliyor.

Etlerin saklanması sırasında hijyen kuralları da büyük önem taşıyor. Kurban eti; kıyma, kuşbaşı, biftek ve kemikli et gibi kullanım şekillerine göre porsiyonlara ayrılarak saklanmalı. Tek pişirimlik paketler hazırlanması israfı önlerken çözülme sırasında oluşabilecek sağlık risklerini azaltır. Uzmanlara göre etler buzdolabında hava alabilen kaplarda muhafaza edilmeli, derin dondurucuda ise sızdırmaz poşetler kullanılmalı. Büyük parçalı etler buzdolabında yaklaşık 5-7 gün saklanabilirken, kıyma gibi küçük parçalı ürünlerin 24 saat içinde tüketilmesi veya dondurulması öneriliyor.

KURBAN ETİ KAÇ SAAT DİNLENMELİ?

Yeni kesilen kurban etinin hemen tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmiyor. Etin sindiriminin kolaylaşması, sertliğinin azalması ve lezzetinin oturması için en az 12 ila 24 saat dinlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu süreçte hayvan kesimi sonrası kaslarda oluşan sertlik zamanla çözülüyor ve et daha yumuşak hale geliyor. Dinlendirilmeden tüketilen etlerde ise mide şişkinliği, hazımsızlık ve sindirim problemleri daha sık görülebiliyor.

Uzmanlar ayrıca etin yıkanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü çiğ etin yıkanması sırasında bakteriler mutfak yüzeylerine ve diğer gıdalara yayılabiliyor. Bunun yerine kirli bölümlerin bıçakla temizlenmesi tavsiye ediliyor. Marine işleminin ise etin daha yumuşak olmasını sağladığı belirtiliyor. Zeytinyağı, süt, sirke veya limon suyu ile yapılan marine işlemleri hem lezzeti artırıyor hem de pişirme kalitesini yükseltiyor.

KURBAN ETİ BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Derin dondurucuda saklama koşulları da etin kalitesini doğrudan etkiliyor. -18 derecede saklanan kurban eti ortalama 6 ila 12 ay arasında muhafaza edilebiliyor. Profesyonel şoklama sistemlerinde bu süre daha da uzayabiliyor. Ancak uzmanlar, dondurucuda uzun süre bekleyen etlerde tat ve besin değeri kaybı yaşanabileceğini belirtiyor. Etlerin üzerine tarih yazılması, hangi ürünün ne zaman dondurulduğunun takip edilmesini kolaylaştırabilir.

Buzluktan çıkarılan etlerin çözdürülme yöntemi de sağlık açısından kritik görülüyor. Etlerin oda sıcaklığında veya sıcak su altında çözdürülmesi önerilmiyor. Bunun yerine etin buzdolabının alt rafında yavaş şekilde çözdürülmesi gerekiyor. Çözülmüş etin yeniden dondurulması ise bakteri çoğalmasına yol açabileceği için uzmanlar tarafından riskli bulunuyor. Tekrar dondurulan etlerin tüketilmesi durumunda gıda zehirlenmesi, mide bulantısı ve bağırsak enfeksiyonları gibi sorunlar yaşanabilir.

