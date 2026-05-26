Yeniden açılan Bilgi Üniversitesi'nden açıklama: Eğitim takviminde değişiklik yok
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması ve ardından alınan yeni kararla eğitim-öğretime devam etmesi kararı yankı uyandırdı. Süreç merak edilirken üniversiteden de yeni açıklama geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararını iptal etti.
- Bu kararla 22 bin öğrenci rahat bir nefes aldı.
- YÖK Başkanı Erol Özvar, kararın geçici olduğuna dair bilgilendirme mesajı ilettiklerini belirtti.
- Üniversite, yeniden faaliyet izni aldığını duyurdu ve Mütevelli Heyetinin görevine başladığını açıkladı.
- Akademik takvimde değişiklik olmadığı, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.
- Üniversite, "Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosuyla 30. yılını doldurduğunu ve faaliyetlerini daha güçlü sürdüreceğini belirtti.
Mahmut ÖZAY/ İSTANBUL - İstanbul Bilgi Üniversitesini kapatma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edildi. 22 bin öğrenci rahat bir nefes alırken YÖK Başkanı Erol Özvar, kararın geçici olduğuna yönelik herkese bilgilendirme mesajı ilettiklerini söyledi.
ÜNİVERSİTEDEN YENİ AÇIKLAMA
Yeniden faaliyet izni verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklama yaptı. Açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "Kayyım Mütevelli Heyetimiz yeniden görevine başlamıştır. Rektörlüğümüz ve ilgili tüm birimlerimiz, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Öğrencilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri olan akademik takvimde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavları, daha önce ilan edildiği şekilde 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Bilimsel araştırmalarımız, akademik çalışmalarımız, öğrenci kulübü faaliyetlerimiz ile sosyal ve kültürel etkinliklerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.
Bugün Mütevelli Heyetimiz ile üniversitemizin üst düzey akademik ve idari yöneticilerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş süreç yönetimi, koordinasyon ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alınmıştır.
"FAALİYETLER ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK"
“Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” mottosuyla çıktığı eğitim yolculuğunda bu yıl 30. yılını dolduran Üniversitemiz; kurumsal birikimiyle eğitim, araştırma ve bilimsel üretim faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin, akademik ve idari kadromuzun, ailelerimizin gönül rahatlığıyla geleceğe odaklanmalarını temenni ediyor; bu süreçte gösterdikleri güven, sağduyu ve kurumsal aidiyet için onlara teşekkür ediyoruz."