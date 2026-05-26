Mersin'de kayboldu, Sakarya'da cesedi bulundu! İşte Rukiye'nin son görüntüleri
Mersin'de kaybolduktan günler sonra Sakarya'da cesedi bulunan 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in bölgedeki son anları ortaya çıktı.
- Vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kadının cansız bedenine ulaşıldı.
- Gölet kıyısında bulunan çanta sayesinde kimliğinin 25 yaşındaki Rukiye Görgin olduğu tespit edildi.
- Görgin'in annesinin, olayın yaşandığı gün Tarsus'ta kızı için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
- Genç kadının tabiat parkına giriş yaptığı ve gölete doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arifiye ilçesi Karaabdiler Mahallesi'ndeki tabiat parkına 24 Mayıs Pazar günü giden vatandaşlar, gölet yüzeyinde hareketsiz duran birini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: “Süre tanındı, anlaşma bekledik”
ÇANTASI BULUNDU
Polis ekiplerince gölet kıyısında yapılan incelemede, kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Çantada yapılan aramada, cesedin 25 yaşındaki Rukiye Görgin'e ait olduğu tespit edildi.
ANNESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ
Görgin'in annesinin, olayın yaşandığı gün Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine kızı için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
SON YÜRÜYÜŞÜ KAMERADA
Öte yandan, genç kadının cansız bedeninin bulunduğu tabiat parkına giriş yaptığı ve gölete doğru ilerlediği anlar çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Görgin'in elindeki cep telefonuyla ilgilenerek cansız bedeninin bulunduğu noktaya doğru yürümesi yer alıyor.
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Görgin'in Sakarya'ya geliş nedeni ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.